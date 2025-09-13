Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na zimę 2025/26. Wszystko jasne, nie ma złudzeń

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor
2025-09-13 4:11

Jasnowidz Jackowski znów zobaczył coś, co zainteresuje tysiące Polaków. Takiej jesieni i zimy w naszym kraju jeszcze nie było. Jeśli sprawdzi się wizja Krzysztofa Jackowskiego, to końcówkę roku zapamiętamy na długo. Mają być podtopienia, śnieżyce i ogromny mróz. A jak długo potrwa zimowe zamieszanie? Sprawdzamy poniżej.

Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na zimę 2025/26. Wszystko jasne, nie ma złudzeń

Autor: Paweł Skraba/Super Express; Shutterstock

Jasnowidz Jackowski przewidział lato, teraz zobaczył zimę

Jedynym "meteorologiem", który doskonale przewidział, jaka latem będzie pogoda w naszym kraju był Krzysztof Jackowski (62 l.). Wszyscy synoptycy zapewniali, że czeka nas dominacja afrykańskich upałów. Jak było? Każdy czytelnik pamięta. Zanim jeszcze lato się rozpoczęło, jasnowidz z Człuchowa zapewniał, że będzie chłodne i do niczego. Miał rację. Teraz jest wrzesień i to co mówił o pogodzie, w pierwszej połowie miesiąca sprawdza się co do joty. Miały być dwa okresy ciepła, ale nie gorąca. Tremometry potwierdzają. Potem powróci zimno i znów ciepło. O upałach nie ma mowy.

Skoro jasnowidzowi Jackowskiemu tak dobrze poszła prognoza na lato, to próbujemy jego mocy w kwestii zimy. Nasz dziennikarz zapytał o pogodę na końcówkę roku, w tym święta Bożego Narodzenia. Polacy biorą takie doniesienia pod uwagę przy planowaniu świątecznych przygotowań. Wróżbita z Człuchowa już wie, co nas czeka w kolejnych miesiącach. Nie wszyscy będą zadowoleni!

Jasnowidz z Człuchowa o pogodzie na zimę: "Mam z nią ogromny problem"

- Ja z tą zimą mam ogromny problem, bo widzę ogromne anomalie - usłyszeliśmy od niego.. Jackowski nie ma za to problemu, aby mówić o tym, co nas czeka w październiku.  - Opady będą i to ogromne. Takie będą opady, że spowodują w niektórych miejscach podtopienia - mówi z wiarą w swoje słowa. - Będzie jednak ciepło - dodaje.

- Przez te opady początek listopada też będzie w miarę ciepły - mówi Krzysztof Jackowski i dociera do zimy. Wszystko zacznie się pod koniec tego miesiąca. To będzie pierwszy taki moment. Bliżej grudnia. To będzie taki moment z obfitymi opadami śniegu, wręcz śnieżycami - mówi z przerażeniem - Do tego będzie ciepło - wskazuje.

Początek grudnia znów ma być ciepły. - Potem nastąpi drugi powiem zimy. Trwający około dwa tygodnie. Jednak bez śniegu, tylko z potężnym mrozem - zapewnia rozmówca "Super Expressu". - Luty będzie spokojny. Dwa epizody i i pod koniec lutego będzie już wiosna - podsumowuje Jackowski w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Na ten moment wygląda na to, że Boże Narodzenie będzie zimne, ale bez konkretnych opadów śniegu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. W poniższej galerii pokazujemy z kolei, jak mieszka jasnowidz Krzysztof Jackowski.

ZIMA W POLSCE
KRZYSZTOF JACKOWSKI