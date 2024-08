Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

Sierpień to czas wyjazdów na urlop. Niestety, w tym przypadku podróż zamieniła się w dramat. W tragicznym wypadku w Obodowie zginęła 64-letnia kobieta. Wszystko działo się w niedzielę (18 sierpnia) po godzinie 14:00. Do szpitala trafiło 10 osób, w tym troje nieletnich (6, 11 i 14 lat). Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby uwolnić zakleszczonych w pojazdach ludzi. Poszkodowani to kierujący i pasażerowie pojazdów, biorących udział w zdarzeniu.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu, 66-letni kierujący suzuki, jadąc w kierunku Sępólna Krajeńskiego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzając się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Renault Megane, na którego z kolei najechał nissan primera - wyjaśniła st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowa KPP w Sępólnie Krajeńskim.

Prokuratura bada sprawę wypadku w Obodowie

- Ruch na tym odcinku drogi przez kilka godzin był zablokowany. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem tucholskiej Prokuratury. Apelujemy o rozwagę na drodze. Ładna, słoneczna pogoda nie zawsze oznacza doskonałe warunki do jazdy, i nie zwalnia kierowców z zachowania ostrożności - dodała oficer prasowa sępoleńskiej komendy.

Rodzinie i bliskim ofiary śmiertelnej składamy wyrazy współczucia. Śledztwo trwa. Prokuratura bada m.in. historię leczenia pacjentów, którzy są i byli hospitalizowani po tym wypadku. Służby muszą sprawdzić, czy choroba kierowcy nie była przyczyną tragedii. Śledczy wiedzą już, że wszyscy byli trzeźwi.

- W sprawie kluczowa będzie analiza dokonana przez biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych - przekazał Marcin Przytarski z Prokuratury Rejonowej w Tucholi, cytowany przez dziennikarza "Gazety Pomorskiej".

