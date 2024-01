Kobieta śmiertelnie potrącona przez tramwaj w Bydgoszczy! Sprawę bada policja

Zasłabł w aucie, którego nie dało się otworzyć! Wzorowe zachowanie innych kierowców. Ręce same składają się do oklasków

Do zdarzenia doszło w piątek, 26 stycznia ok. godziny 9:20. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że kobieta przechodziła przez torowisko i została potrącona przez jadący tramwaj. Przybyłe na miejsce służby wyciągnęły poszkodowaną spod pojazdu i przystąpiono do reanimacji 75-latki - mówi "Super Expressowi" kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy. Niestety trwają działania nie przyniosły efektu - kobieta zmarła. Ruch tramwajów wciąż może być utrudniony.

To kolejna tragedia w Bydgoszczy. Przypomnijmy - 12 stycznia pod kołami tramwaju zginęła 14-letnia Iga. Do fatalnego wypadku doszło po godz. 15, a poszkodowaną wyciągnęli spod pojazdu strażacy. Wszystko działo się w pobliżu skrzyżowania ul. Akademickiej z ul. Kaliskiego. Wiele wskazuje na to, że nastolatka patrzyła w telefon i nie widziała najeżdżającego tramwaju.

