Ksiądz gwałcił małego chłopca i go wyzywał?! Prokuratura ujawnia szokujące szczegóły wykorzystywania

Ksiądz Jacek W. stanął przed prokuraturą

- Jacek W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie składał wyjaśnień. Odpowiadał tylko na pytania swojego adwokata, które dotyczyły stanu jego zdrowia - mówi nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu i dodaje, że sąd, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci areszty tymczasowego na okres trzech miesięcy.

Wszystko zaczęło się w listopadzie zeszłego roku. Wtedy to do toruńskiej kurii przyszedł 22-letni mężczyzna. Po jego wizycie kuria skierowała sprawę do prokuratury. Ta zanim, zatrzymała duchownego, przesłuchała skrzywdzonego mężczyznę. W jego sprawie wypowiedział się też biegły psycholog. On uznał, że słowa młodego mężczyzny, to nie konfabulacje. Prokuratura przesłuchała też wielu świadków, w tym matkę chłopaka.

- Zrobimy wszystko, aby osoba która doznała ogromnej krzywdy, nie została w żaden sposób zidentyfikowana. Dość się już wycierpiała - mówi prokurator Kukawski. Gdy śledczy zebrali wystarczający materiał dowodowy, to od razu zatrzymali księdza Jacka W. Ten ostatnio był proboszczem w Dąbrówce Królewskiej pod Grudziądzem. Wcześniej wikariuszem w Unisławiu.

Zobacz: Chełmno. Potwór w sutannie miał przez 4 lata gwałcić chłopca. Biskup toruński obiecuje wsparcie dla ofiary

- 10 lutego Jacek W. duchowny katolicki usłyszał zarzut czynów przeciwko wolności seksualnej za okres od lipca 2013 r. do sierpnia 2017 r., przy czym w okresie od lipca 2013 r. do sierpnia 2014 r. pokrzywdzony nie miał ukończonych lat 15. Jacek W. po pierwsze usłyszał zarzut zastosowania podstępu czym zmusił do wielokrotnego obcowania płciowego, jak i do wykonywania innych czynności seksualnych osoby poniżej 15. roku życia, a po ukończeniu 15 lat do wykorzystania istniejącego miedzy nimi stosunku zależności celem wielokrotnego odbywania stosunków seksualnych i innych czynności seksualnych - mówi Andrzej Kukawski.

Potworne metody księdza Jacka W.

Jak udało się ustalić "Super Expressowi", w tym okresie Jacek W. znęcał się nam nim psychicznie i fizycznie, bił go, krzyczał na niego niszczył mu ubranie. W sprawie księdza Jacka W. nasza redakcja otrzymała pismo z kurii toruńskiej.Oto jego treść:

- W związku z zarzutami postawionymi ks. Jackowi W. informuję, że na początku listopada 2022 r. do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej przyszedł mężczyzna, który zgłosił fakt molestowania seksualnego przez ks. Jacka W. Po otrzymaniu tej informacji w trybie natychmiastowym o sprawie została poinformowana prokuratura, z którą współpracuje delegat biskupa toruńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Oskarżony niezwłocznie przestał pełnić funkcję proboszcza.

Nie zostały mu także powierzone jakiekolwiek funkcje duszpasterskie w żadnej parafii. Otrzymał zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą. Informuję także, że wobec oskarżonego nigdy wcześniej nie pojawiały się takie zarzuty. Biskup toruński rozpoczął również wstępne dochodzenie kanoniczne, z którego akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej.

Biskup toruński wyraża wielki smutek z powodu zaistniałej sytuacji. Przestępstwo, o którym mowa w akcie oskarżenia, jest wielką krzywdą wyrządzoną ofierze i raną zadaną wspólnocie Kościoła. Dlatego pokrzywdzony otrzymał ze strony diecezji propozycję pomocy terapeutycznej lub finansowej, która jest niezbędna do podjęcia terapii.

Ksiądz Paweł Borowski, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Sonda Czy kary za molestowanie seksualne powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania