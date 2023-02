Ksiądz proboszcz pod zarzutem gwałtu 10-letniego chłopca! Wstrząsające ustalenia

Potwór w sutannie

- Nie będę mówił to tym, co ksiądz miał robić małemu dziecku. Krzywdzony chłopiec dzisiaj ma 21 lat. Dopiero teraz miał siłę, aby opisać krzywdę, jaką wyrządził mu ksiądz. Pismo złożył w kurii toruńskiej. Ta po zapoznaniu się ze sprawą złożyła zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury w Chełmnie. Ta z kolei zdecydowała się na przesłuchanie ofiary i potem sprawy szybko się potoczyły - mówi nam jeden ze śledczych z Chełmna.

To właśnie w tym mieście 11 lat temu po raz pierwszy ksiądz Jacek W. miał zgwałcić 10-letniego chłopca. Potem miał to robić jeszcze przez 4 lata! Dramat dziecka trwał 1460 dni!

- Na razie nie wiemy o innych przypadkach. Takie sprawy zawsze dla ofiar są trudne - mówi nam śledczy.

Kim jest ks. Jacek W.?

Ksiądz W., święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 2006 roku. Miał wtedy 29 lat. Ostatnio był proboszczem w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Dąbrowce Królewskiej (pow. grudziądzki). Wcześniej był wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu (pow. chełmiński). Uczył też religii w szkole.

- W piątek wieczorem (10 lutego) sąd postanowił zastosować wobec księdza środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu - informuje nas jeden ze śledczych. - W tej sprawie szczegółowych informacji udzielę w poniedziałek - powiedział nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Toruniu.

Jak udało nam się ustalić, ksiądz Jacek W., nie został usunięty ze stanu kapłańskiego. Na oficjalnej stronie internetowej diecezji toruńskiej widnieje na liście księży. Na tej samej stronie jest informacja, że w 2019 roku ksiądz biskup mianował go na proboszcza.