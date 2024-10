Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki przyciągnął tłumy!

IV Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy

- Każdy taki festiwal książki to jest święto dla miłośników książek, ale to też jest coś nowego, zagadka dla ludzi, którzy do tej pory nie spotkali się z książką. Każdy lubi czytać – tak mi się wydaje – po prostu nie wszyscy trafili jeszcze na swoją ulubioną książkę, od której powinni zacząć. Tutaj mogą właśnie trafić na taką książkę – mówił przed rozpoczęciem festiwalu organizator, Krzysztof Drozdowski.

Zobacz: Wielka łuna ognia zniszczyła dwa z pięciu spichlerzy! Tak teraz wygląda symbol miasta

W trakcie dwudniowego spotkania oprócz tradycyjnych targów książki odbywały się również premiery nowych wydawnictw, prelekcje tematyczne, warsztaty literackie oraz 12 paneli dyskusyjnych.

Wstęp na festiwal był bezpłatny!