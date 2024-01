Lodowata woda im niestraszna! Za nami kolejne morsowanie w Pieckach pod Bydgoszczą [WIDEO]

Trwa sezon na zimną kąpiel! W niedzielę, 7 stycznia bydgoskie morsy wskoczyły do jeziora Jezuickiego w Pieckach pod Bydgoszczą. A pogoda była idealna. Termometry wskazywały aż -9 stopni Celsjusza, przy czym temperatura odczuwalna wynosiła aż -16 st. C. - Taka pogoda jest zdecydowanie najlepsza na morsowanie. Jeszcze nigdy nie widziałam tylu chętnych do skorzystania z zimnej kąpieli - mówi nam Kasia z Bydgoszczy.

Jak podkreślają członkowie klubu Bydgoskie Morsy, z takich kąpieli płyną same korzyści. - Bardzo rzadko choruję. Przyznam, że już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem przeziębiony. To naprawdę idealny sposób na hartowanie organizmu. Polecam wszystkim - dodaje jeden z morsów.

