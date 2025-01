Malutka Natalka przeszła operację w Szwajcarii! Lekarze uratowali jej życie. Przed dziewczynką długa walka

Co kupić na Dzień Babci i Dziadka 2025? Te prezenty chwytają za serce!

Malutka Natalka przeszła operację w Szwajcarii! Lekarze uratowali jej życie

Tuż po przybyciu do Genewy Natalka została poddana kompleksowym badaniom. Specjaliści odkryli zmiany w strukturze serca, które nie były widoczne na wcześniejszych badaniach wykonanych w Polsce. W związku z tym lekarze zdecydowali, że korekta w kierunku serca dwukomorowego nie będzie w tej chwili możliwa.

- Specjaliści powiedzieli nam, że na ten moment wykonanie korekty serduszka w kierunku dwukomorowym nie jest możliwe. W trakcie badań uwidoczniono zmiany, których nie było widać wcześniej – relacjonują rodzice dziewczynki, Iwona i Piotr Krajna.

W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu tzw. operacji Glenna – drugiego etapu leczenia w kierunku serca jednokomorowego. Dodatkowo lekarze przeprowadzili zabiegi, które mają pobudzić zastawki lewej części serca do pracy i umożliwić dalszy rozwój lewej komory.

W piątkowy (10 stycznia) poranek Natalka trafiła na blok operacyjny. Rodzice, za pośrednictwem grupy społecznościowej „Serduszko Natalki Krajna”, informowali na bieżąco o stanie dziewczynki.

- Sytuacja stabilna, wszystko przebiega zgodnie z planem. Natalka opuściła oddział intensywnej terapii, co jest kolejnym krokiem do przodu. Jest zmęczona i markotna, ale jak na tak poważną ingerencję w jej malutkim organizmie, znosi to bardzo dzielnie – napisali późnym popołudniem po operacji.

Mimo początkowo nieoptymistycznych rokowań, lekarze podczas operacji wykonali szereg działań mających na celu pobudzenie lewej strony serca do wzrostu.

Rodzice Natalki wyjaśniają, że kolejny etap leczenia zaplanowano na około rok od obecnej operacji. Do tego czasu dziewczynka będzie pod stałą opieką kardiolgiczną w Polsce, a wyniki jej badań będą konsultowane zdalnie z lekarzami w Genewie.

- Najważniejsze, że Natalka jest bardzo silna i ma potencjał na dalszy rozwój. Cieszymy się, że operacja się udała i z nadzieją wrócimy do domu. To wszystko nie byłoby możliwe bez Waszego ogromnego wsparcia. Dziękujemy za każdą pomoc i dobre słowo – podkreślają rodzice.

Dzięki determinacji rodziny, zaangażowaniu lekarzy oraz wsparciu społeczności, Natalka ma szansę na dalsze leczenie, które pozwoli jej sercu jak najlepiej się rozwijać.