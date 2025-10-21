Mama Gabrysia widzi z okna jego grób. Prokuratura bada sprawę przeterminowanej szczepionki

Gabryś, mieszkający w Gąsawie pod Bydgoszczą, miał zaledwie pół roku. Chłopiec 28 września skończył sześć miesięcy. – Dla nas to wielka tragedia. Ten chłopiec miał zaledwie pół roczku. Tutaj wszyscy się znamy. Ona była fryzjerką, to jak jej nie znać – mówią mieszkańcy.

Chłopiec został zaszczepiony w miejscowym ośrodku zdrowia pod koniec września. Po podaniu szczepionki u niemowlęcia wystąpiły poważne komplikacje. Najpierw trafił do pobliskiego szpitala w Żninie, a następnie do placówki w Bydgoszczy. Niestety, jego życia nie udało się uratować – Gabryś zmarł 9 października.

Sprawą zajęli się pracownicy sanepidu. – Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w podmiocie leczniczym stwierdzili niezgodność daty podania z datą ważności jednego z podanych preparatów. Podjęto niezwłoczne czynności zabezpieczające dokumentację i próbki szczepionek oraz powiadomiono prokuraturę – mówi reporterowi Radia ESKA Łukasz Betański z sanepidu w Bydgoszczy.

Cała przeterminowana partia preparatu została wycofana z obiegu. – Z magazynu powiatowej stacji szczepionki zostały wydane w okresie ważności. Po wydaniu ze stacji za przechowywanie i kontrolę dat ważności szczepionek odpowiada świadczeniodawca i jego pracownicy. Osoba podająca lek dokonuje sprawdzenia daty ważności podawanego preparatu – dodaje Betański.

Gabryś został pochowany na miejscowym cmentarzu w Gąsawie. – Mama nie jest teraz w stanie z nikim rozmawiać, jest na lekach – mówi babcia chłopca. Rodzina nadal pogrąża się w żałobie. – To nie było ich jedyne dziecko. Gabryś miał jeszcze starszego brata – dodaje starsza pani, która dobrze zna rodzinę.

Jak ustalił reporter Radia ESKA, dziecku podano szczepionkę między innymi przeciwko błonicy, polio i rotawirusom.

Okoliczności ich podania bada prokuratura. Zabezpieczono dokumentację medyczną, przesłuchiwani są świadkowie. W tym tygodniu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok niemowlaka. Przychodnia na razie nie komentuje sprawy.