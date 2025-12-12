Marszałek zaprasza i sam się wprasza! Tak odpowiedział prezydentowi

2025-12-12 12:09

Marszałek województwa Piotr Całbecki zaprasza prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego (63 l.) na imprezę sylwestrową do Torunia. Wcześniej, gospodarz grodu nad Brdą w liście otwartym zarzucił marszałkowi stronniczość na rzecz Torunia. Wypomniał mu również to, że do Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu dorzucą się mieszkańcy Bydgoszczy. Marszałek zapowiada, że przyjedzie do Bydgoszczy na dużą imprezę kulturalną, do której Urząd Marszałkowski dołoży prawie milion złotych.

Piotr Całbecki odpiera zarzuty Rafała Bruskiego

- Zapraszam prezydenta Bydgoszczy na Sylwestra do Torunia - mówi naszemu dziennikarzowi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiemu, któremu włodarz grodu nad Brdą zarzuca stronniczość na rzecz Torunia. O co Rafał Bruski ma żal do marszałka?

Piotr Całbecki nie ma obecnie w Polsce. Jest za granicą. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego to działacz Koalicji Obywatelskiej. Teraz Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy - też działacz Koalicji Obywatelskiej - napisał do niego list otwarty po tym, jak samorząd województwa zgłosił uwagi do Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku. Samorząd województwa uważa, że potencjał społeczno - gospodarczy Bydgoszczy i Torunia jest taki sam. Z tym nie zgadza się prezydent Bydgoszczy. - Nie potrafi pan wznieść się ponad toruński horyzont i toruńskie interesy - to najdelikatniejszy z cytatów w liście.

Rafał Bruski - delikatnie mówiąc - czepia się marszałka Całbeckiego. Nie podoba mu się, że Urząd Marszałkowski współfinansuje Sylwestrową Moc Przebojów na Rynku Staromiejskim. Wypomina szefowi województwa, że do Sylwestra telewizji Polsat dorzucili się także mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy. Tymczasem w dniach 6-11 stycznia, w Bydgoszczy odbędzie się druga edycja Film Song Festival Bydgoszcz (dawniej Festiwal Piosenki Filmowej) - duże wydarzenie artystyczne, które również będzie współfinansował urząd marszałkowski. Analogicznie - do tego wydarzenia dorzucą się do mieszkańcy i mieszkanki Torunia. Piotr Całbecki podkreśla, że przyjedzie na imprezę do Bydgoszczy.

Poniżej prezentujemy list, który prezydent Bydgoszczy pokazał na swoim oficjalnym profilu:

