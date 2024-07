i Autor: Super Express

wyniki matur 2024

Matura 2024: Znamy wyniki maturzystów z Bydgoszczy i regionu!

ago 11:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek, 9 lipca tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu maturalnego. W 2024 roku maturę na Mazowszu pisało ogółem 12 tys. 112 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jak im poszło? Jak uczniowie z Bydgoszczy wypadli na tle całej Polski? O godzinie 10 CKE opublikowała oficjalne wyniki z poszczególnych regionów. Przypomnijmy, że w całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpiło ok. 245 tys. absolwentów szkól ponadpodstawowych.