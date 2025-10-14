Memoriał im. Macieja Juhnke w Bydgoszczy. Ponad 400 kajakarzy na starcie zawodów w Brdyujściu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-14 11:09

Na torze regatowym w Brdyujściu odbył się I Memoriał im. Macieja Juhnke. Trener kajakarek Zawiszy zmarł nagle 5 listopada 2024 podczas zgrupowania młodzieżowej kadry Polski. W sobotę, 11 października, ponad 400 kajakaraek i kajakarzy z Polski, Francji oraz Ukrainy wystartowało w zawodach i uczciło pamięć znakomitego bydgoskiego trenera.

Maciej Juhnke był wieloletnim trenerem kajakarek Zawiszy Bydgoszcz. W klubie na co dzień pracował z czołowymi polskimi zawodniczkami, m.in. Dominiką Putto, Sandrą Ostrowską oraz Heleną Wiśniewską, która na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobyła brązowy medal w czwórce na dystansie 500 metrów.

Juhnke był również trenerem kadry narodowej kajakarek do lat 23 oraz asystentem głównego szkoleniowca kadry Polski. Zmarł nagle 5 listopada 2024 podczas zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Polski w Portugalii.

W sobotę, 11 października, w Bydgoszczy odbył się pierwszy memoriał pamięci Macieja Juhnke. Na torze regatowym w Brdyujściu wystartowało ponad 400 zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Na starcie oglądaliśmy kajakarzy z Polski, Francji oraz Ukrainy, a Kujawy i Pomorze reprezentowało sześć klubów. W regatach mogliśmy podziwiać kajakarzy CWZS Zawiszy Bydgoszcz, WTS Astorii Bydgoszcz, UKS Kopernika Bydgoszcz, UKS Włókniarza Chełmżę, KST Włókniarza Chełmżę oraz UKS Nadwiślanina-Sokoła Chełmno.

Pula nagród w I Memoriale im. Macieja Juhnke była bardzo wysoka. Organizatorzy dla najlepszych kajakarzy przygotowali wiele nagród rzeczowych o łącznej wartości ponad 50 tysięcy złotych.

