Pękniesz ze śmiechu, gdy zobaczysz MEMY na Dzień Teściowej. A jak zareaguje Twoja teściowa?

Dzień Teściowej 5.03.2023

To 5 marca 2023 jest Dzień Teściowej?! - pytają ze zdziwieniem niektórzy. Tak, to bardzo nietypowe święto i jeszcze nie każdy wie o jego istnieniu. Niektórzy przez przypadek dowiedzieli się o Dniu Teściowej, ale są też i tacy, którzy co roku pamiętają o mamie swojego męża lub mamie swojej żony. To doskonała okazja, by docenić matkę męża lub żony i spojrzeć na nią nieco bardziej życzliwym okiem. Przypominamy, że Dzień Teściowej 2023 obchodzimy 5 marca, w niedzielę. Idealnie się składa, bo dla wielu osób będzie to okazja, by wpaść z wizytą do swojej teściowej. I choć Dzień Teściowej pojawił się w naszym kraju pod koniec lat 80., jednak w ostatnich latach zyskał znacznie więcej zwolenników, głównie za sprawą internetu i... MEMÓW, które rozprzestrzeniają się po siebie z prędkością światła. Niektóre z nich są naprawdę bardzo śmieszne!

Dzień Teściowej: MEMY

Jesteście gotowi? Zobaczcie przezabawne MEMY na Dzień Teściowej w naszej galerii - wystarczy kliknąć w zdjęcie poniżej