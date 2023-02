Miała słabość do...papieru toaletowego. Przyłapała ją ochrona sklepu, w którym kradła

Złodziejka połasiła się na papier toaletowy

Do kradzieży doszło na terenie jednego ze sklepów w województwie kujawsko-pomorskim. Do kradzieży w sklepie w Piotrkowie Kujawskim doszło kilka dni temu. To wówczas 27-letnia kobieta pokusiła się na papier toaletowy, który leżał na placu przed magazynem.

Kobieta ukradła 43 opakowania papieru o wartości ponad 600 złotych. Złodziejkę zatrzymała ochrona sklepu, która powiadomiła policjantów. Kamery monitoringu uchwyciły moment kradzieży. Skradziony papier toaletowy policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania kobiety. 27-latce przedstawiono już zrzut kradzieży, grozi jej od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem kradzieży? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI