Mieszkańcy dla natury! Tak sadzili las pod Bydgoszczą

W sobotę, 25 października 2025 roku, w Leśnictwie Białe Błota odbyła się wyjątkowa akcja – społeczne sadzenie lasu, zorganizowane przez Nadleśnictwo Bydgoszcz przy współpracy z Gminą Białe Błota, 1 Brygadą Logistyczną, 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Rejonowym Zarządem Infrastruktury. Wydarzenie przyciągnęło tłumy – wśród uczestników nie zabrakło całych rodzin z dziećmi, które przyszły, by wspólnie zrobić coś dobrego dla środowiska.

Celem akcji było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność za przyszłość lasów, ich rolę w ochronie klimatu oraz znaczenie dla kolejnych pokoleń. – Ideą wspólnego sadzenia drzew jest budowanie odpowiedzialności za przyszłość lasów. To zwrócenie uwagi na ciągłość procesów przyrodniczych, trwałość i zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń – podkreślają organizatorzy.

Sadzenie rozpoczęło się punktualnie o godz. 9:00 przy ul. Szubińskiej w Białych Błotach i trwało do godzin południowych. Nadleśnicy przeprowadzili krótkie szkolenie z zasad bezpiecznego i prawidłowego sadzenia drzew, a następnie uczestnicy – uzbrojeni w szpadle, rękawiczki i pozytywną energię – ruszyli do pracy.

Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – gry, zabawy edukacyjne i konkursy o tematyce leśnej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na miejscu można było też obejrzeć sprzęt i pojazdy wojskowe, zaprezentowane przez partnerów akcji. Uczestnicy mogli odpocząć przy wojskowej kuchni polowej, która serwowała ciepły posiłek po wysiłku sadzenia.

Wspólne sadzenie lasu w Białych Błotach to nie tylko ekologiczna inicjatywa, ale także okazja do integracji lokalnej społeczności. Wielu uczestników przyznawało, że udział w takiej akcji daje satysfakcję i poczucie realnego wpływu na ochronę środowiska.

Organizatorzy już teraz zapowiadają, że to nie ostatnia taka inicjatywa w regionie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, partnerów i służb leśnych, na terenie Leśnictwa Białe Błota rośnie nowy fragment lasu – symbol wspólnej troski o przyszłość.