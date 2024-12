Mikołajkowy tramwaj wjechał na ulice Bydgoszczy! Tak się prezentuje

Tramwaj, który w piątkowy poranek (6 grudnia) rozpoczął kursowanie po ulicach Bydgoszczy to jeden z nowych Swingów. Miasto we współpracy z Pesą oraz MZK zdecydowało, by na okres świąteczno-noworoczny ozdobić tramwaj okolicznościowymi grafikami oraz kolorowymi lampkami.

W mikołajki wyjątkowy tabor kursuje na trasie linii nr 9 (Rycerska-Glinki). W kolejnych dniach pojawi się również na innych liniach.

Jak przekazuje Urząd Miasta, świąteczny tramwaj będzie kursował po mieście do 6 stycznia 2025 roku.

Władze miasta szczególnie zachęcają do skorzystania z mikołajkowego tramwaju w drodze na Bydgoski Jarmark Świąteczny.

- Tramwaj i autobus to najlepszy sposób na dostanie się na jarmark. W weekendy parkingi na Starym Mieście ze względu na jarmark bardzo szybko się zapełniają - wyjaśnia bydgoski magistrat.

