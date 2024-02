Młody kierowca sięgał do schowka i... wylądował w rowie. O krok od tragedii na trasie S5

Jasnowidz Jackowski zobaczył przyszłość Tuska i Polski. Szalona wizja, tylko on może wygrać starcie gigantów

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. 16 lutego po godz. 10.00 dyżurny komendy w Świeciu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na S5 w miejscowości Luszkowo. - Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce kolizji ustalili, że kierujący samochodem ciężarowym marki Man, podczas jazdy sięgał do schowka. Przez nieuwagę skręcił kierownicą w prawo, po czym zjechał na pobocze, a następnie do przyrożnego rowu - wyjaśnia rzecznik świeckiej policji.

Zobacz: 17-latek uciekał przed policją, a potem jeszcze huknął w ich radiowóz!

21-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, kierujący ciężarówką, był trzeźwy. Na szczęście w zdarzeniu uszkodzony został tylko samochód.

Kierownica to podstawowe narzędzie do sterowania samochodem. Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy, umożliwia bezpieczne wykonywanie manewrów ponieważ właśnie dzięki niej kierowca ma kontrolę nad układem kierowniczym i zawieszeniem. Policjanci przestrzegają przed złymi nawykami i apelują o rozsądek i rozwagę

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie