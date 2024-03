Memy na Dzień Kobiet 2024. Wszystkie panie padną ze śmiechu, jak to zobaczą. Te memy bawią do łez [GALERIA]

Kujawsko-pomorskie. Dramat dziecka z Bydgoszczy. Opiekunowie w mieszkaniu trzymali stosy narkotyków

W ostatnim tygodniu w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań młoda para wychowująca dziecko przebywa pod wpływem narkotyków i posiada ich znaczne ilości. Podczas interwencji w miejscu zamieszkania informacje te zostały potwierdzone.

20-letnia kobieta i jej 19-letni partner zostali zatrzymani. W ich mieszkaniu znaleziono stosy narkotyków, sami w momencie wizyty policji znajdowali się pod ich wpływem, jednocześnie opiekując się malutkim dzieckiem.

"Podczas przeszukania, policjanci ujawnili w ich lokalu niemal 70 gramów substancji odurzających - kryształu 2CB." przekazała Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

Co stanie się z dzieckiem z Bydgoszczy? Zostało one zabezpieczone i odebrane opiekunom. Trafiło do pieczy zastępczej.

"W domu panował ogromny nieład, a w momencie zatrzymania para znajdowała się pod wpływem narkotyków, dlatego decyzją sądu rodzinnego, z uwagi na warunki w jakich przebywało małoletnie dziecko, zostało przekazane do rodziny zastępczej." czytamy w komunikacie policji z Bydgoszczy.