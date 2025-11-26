Guz mózgu zaatakował młodą mistrzynię tenisa stołowego. 12-letnia Nadia pilnie potrzebuje pomocy!

Nadia, młoda tenisistka stołowa, nagle zaczęła odczuwać silne zmęczenie i problemy z koordynacją.

Po wielu wizytach u lekarzy rodzinnych zdiagnozowano u niej złośliwy guz mózgu.

Guz okazał się nieoperacyjny w Polsce, dlatego rodzice szukają pomocy za granicą.

Poznaj historię Nadii i dowiedz się, jak możesz wesprzeć jej walkę o życie.

Wszystko zaczęło się nagle. Jak mówią rodzice, Nadia po powrocie z obozów sportowych pod koniec sierpnia 2025 roku zaczęła odczuwać duże zmęczenie, bardzo dużo spała, a rano zaczęły co kilka dni pojawiać się wymioty.

– Do tego doszła również coraz gorsza jakość pisania, brak skupienia i koncentracji, a także apatia i ogólne złe samopoczucie. Cały wrzesień chodziliśmy z córką do lekarza rodzinnego w przychodni, ale zlecał nowe badania krwi i sugerował problemy żołądkowe – opisują rodzice.

Nadia od 6 lat gra w tenisa stołowego, średnio poświęcając na sport około 20 godzin tygodniowo.

– Od połowy września jej gra była bardzo dziwna, ruchy niezgrabne, brak koordynacji ruchowej i coraz mniejsza siła mięśniowa po prawej stronie, niejako sprawiły że poprosiliśmy o skierowanie do szpitala na oddział neurologiczny. Tam sprawy potoczyły się szybko. Rezonans, diagnoza guz mózgu, założenie zastawki komorowo-otrzewnowej i biopsja – mówią rodzice.

Niestety biopsja w Bydgoszczy nie udała się i rodzice dziewczynki rozpoczęli starania o leczenie w Warszawie w Centrum Zdrowia Dziecka. Tam trafili najpierw na onkologię gdzie wykonano ponowny rezonans, a później na neurochirurgię gdzie wykonano kolejną biopsję tym razem udaną. Diagnoza okazała się tragiczna.

– Niestety okazało się, że guz jest złośliwy z opisem High Grade Giloma NOS. Określono to również jako guz nieoperacyjny, dlatego szukamy możliwości wykonania resekcji za granicą. Zależy nam na tym, aby stworzyć córce jak najlepsze warunki leczenia i skorzystać z każdej nadarzającej się szansy, nawet na innowacyjną terapię. Dlatego jako rodzice prosimy o pomoc – dodają.

Każde wsparcie finansowe może pomóc Nadii w walce z chorobą i dać jej szansę na lepsze życie. Szczegóły na temat tego, jak pomóc dziewczynce dostępne są TUTAJ.