Najlepsze miasta do życia w Polsce. Bydgoszcz notuje bolesny spadek w prestiżowym rankingu

Portal "Business Insider Polska" opracował kolejne wydanie swojego popularnego zestawienia najatrakcyjniejszych polskich ośrodków miejskich. Dziennikarze redakcji zestawili ze sobą szesnaście stolic województw, analizując dokładnie trzy wskaźniki gospodarcze oraz trzy kluczowe czynniki pozarządowe wpływające na komfort mieszkańców.

16

„Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza” - pisze Damian Słomski.

Poznań i Rzeszów wygrywają w ogólnopolskim rankingu

W poprzedniej edycji zestawienia z lata ubiegłego roku triumfowały Katowice, wyprzedzając bezpośrednio Poznań, Rzeszów oraz Gdańsk. Obecnie na szczycie tabeli znalazły się wspólnie Poznań i Rzeszów, a tuż za nimi uplasowały się Katowice i Lublin. Zestawienie zamykają Kielce, które uznano ostatecznie za najmniej przyjazny ośrodek dla mieszkańców w całym kraju. W poprzednim badaniu Bydgoszcz plasowała się dokładnie w połowie stawki, zajmując ósmą lokatę, jednak teraz jej pozycja uległa wyraźnemu pogorszeniu.

„Ekonomicznie Bydgoszcz opiera się na silnych tradycjach przemysłu chemicznego i narzędziowego oraz produkcji nowoczesnych pociągów i tramwajów. Dzięki unikalnemu położeniu nad Brdą i Kanałem Bydgoskim miasto odgrywa rolę strategicznego centrum żeglugi śródlądowej, co stanowi o jego specyficznej tożsamości ekonomicznej na tle innych metropolii” - piszą dziennikarze "Business Insidera".

Spadek Bydgoszczy w zestawieniu. Decydujące czynniki i liczby

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na koniec grudnia 2025 roku stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosiła 2,5 procent. Pracownicy zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw, obejmującym firmy liczące minimum dziewięciu pracowników, zarabiali średnio 8794 złote brutto miesięcznie. Serwis Morizon.pl wyliczył natomiast precyzyjnie, że przeciętny koszt zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym osiągnął poziom 8580 złotych za metr kwadratowy.

„Tym samym okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Bydgoszczy w grudniu 2025 r. był w stanie za równowartość średniej pensji kupić ok. 1,02 m kw.” - wylicza Słomski.

Twórcy zestawienia przeanalizowali ponadto wskaźniki zanieczyszczenia środowiska, długość kolejek do poradni Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lokalne statystyki kryminalne. Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazuje, że od początku stycznia do końca grudnia 2025 roku średnie stężenie pyłu PM10 wyniosło w mieście 22,19 mikrograma na metr sześcienny, przy czym dobowy limit Światowej Organizacji Zdrowia ustalono na 50 mikrogramów. Informacje portalu Swiatprzychodni.pl oparte wprost na danych NFZ dowodzą, że w lutym 2026 roku pacjenci musieli czekać na wizytę u specjalisty przeciętnie 204 dni. Według oficjalnych statystyk GUS w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku organy ścigania odnotowały w Bydgoszczy 5616 czynów zabronionych.

„Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Bydgoszczy wychodzi na to, że w badanym okresie na 1000 mieszkańców było średnio 17,4 przestępstw” - podaje serwis.

Zestawione wyniki we wszystkich badanych kategoriach sprawiły ostatecznie, że miasto nad Brdą spadło z ósmego na dziesiąte miejsce w najnowszej ogólnopolskiej klasyfikacji.