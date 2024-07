Kupiła alkohol, a potem porzuciła 8-letniego synka w Żabce! Trwają poszukiwania matki

Dwa agresywne psy zaatakowały 13-latka. Wszystko przez proszek do prania?

Jak wyjaśnia "Gazeta Wyborcza", do zdarzenia doszło na Osowej Górze w Bydgoszczy w niedzielę wieczorem (30 czerwca). To wtedy kobieta przyszła z 8-letnim chłopcem i swoim konkubentem do Żabki. Według ustaleń "Wyborczej", para pokręciła się trochę po sklepie i niepostrzeżenie wyszła. Wcześniej zakupiła jednak alkohol. Jeden ze świadków zdarzenia opowiedział, że dzieckiem zainteresowała się sprzedawczyni, pytała, gdzie są rodzice. Wystraszony chłopiec tylko miał rozłożyć ręce...

Jak relacjonują dziennikarze, policjanci przewieźli porzuconego chłopca do Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta. Tam ośmiolatek spędził noc.

- Jesteśmy wszyscy poruszeni, to ewidentne porzucenie dziecka, nie pamiętam takiego przypadku w ostatnich kilku dekadach - powiedział "Wyborczej" Krzysztof Jankowski, dyrektor placówki.

Policjanci z Bydgoszczy nie ustają w poszukiwaniach matki. Znają już jej numer telefonu i wiedzą, jak wygląda. Dodatkowo chłopiec powiedział funkcjonariuszom, gdzie mieszka.