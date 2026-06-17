Nalot CBŚP na narkotykowy gang! Wpadło 11 osób, znaleziono narkotyki i broń

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, między innymi na terenie Bydgoszczy.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił wytypować osoby podejrzewane o udział w przestępczym procederze. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, wspieraną przez kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska i Poznania oraz policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

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W efekcie zatrzymano 11 osób w wieku od 22 do 44 lat. Jak ustalili śledczy, dwie z nich miały być powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych.

Podczas przeszukań mieszkań i innych miejsc użytkowanych przez podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli około 2 kilogramy różnych narkotyków. Wśród nich była marihuana, amfetamina oraz klofedron. Policjanci znaleźli również pięć sztuk broni, które zostały przekazane do dalszych badań biegłym.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Jednej z osób przedstawiono dodatkowo zarzut kierowania grupą przestępczą.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec sześciu podejrzanych.

Za zarzucane przestępstwa grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.