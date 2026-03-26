Nawet 1,20 zł mniej na litrze paliwa. Rząd ogłasza nowy program obniżek. Kierowcy komentują

Nowy program CPN: Rząd obniża ceny paliwa o 1,20 zł

Ceny paliw mają spaść. Rząd przedstawił program CPN, czyli „Cena Paliwa Niżej”, który zakłada obniżenie akcyzy oraz zmniejszenie VAT z 23 do 8 procent. Według zapowiedzi kierowcy mogą zyskać nawet około 1,2 zł na każdym litrze. Jak te plany oceniają zmotoryzowani? Sprawdził to na ulicach Bydgoszczy reporter Radia Eska, Dawid Olszewski.

- Te ceny paliwa tak zawrotnie szybują w górę, że każda wycieczka na stację benzynową wiąże się z nerwami. Więc ja uważam, że przy dzisiejszych stawkach jak najbardziej będzie to już szło odczuć w swoim portfelu na pewno - mówi kierowca w rozmowie z Radiem Eska.

Podwyżki cen benzyny najmocniej uderzają w osoby, które każdego dnia korzystają z samochodu, zwłaszcza dojeżdżając do pracy. Jedna z mieszkanek Bydgoszczy przyznaje, że z nadzieją patrzy na zapowiadane obniżki.

- Każda obniżka cen jest fajna. Ja jestem aktywnym kierowcą, codziennie dojeżdżam do pracy samochodem, więc tego paliwa ubywa. Jestem pozytywnie nastawiona do tej obniżki, jeśli taka będzie. Zawsze, gdy jadę do pracy to zwracam na to uwagę - dodaje kolejna mieszkanka.

Obniżka VAT i akcyzy: Analitycy wyliczają spadki cen o 17 procent

Najważniejszym elementem programu jest redukcja VAT i akcyzy. Według ekonomistów banku ING ceny benzyny i diesla mogą spaść nawet o około 1,20 zł na litrze, co oznacza obniżkę rzędu blisko 17 procent w porównaniu do obecnych stawek. Na takie zmiany liczą również kierowcy z innych części kraju, m.in. z Radomia.

- Jest to dobry pomysł, aczkolwiek to powinno być już dawno zrobione. Żona codziennie tankuje ropę za ponad 8 zł za litr - zwraca uwagę kierowca z Radomia.

- Zaoszczędzi się, bo cały czas jeździmy. Obecnie człowiek bez samochodu praktycznie się nigdzie nie ruszy - zwraca uwagę drugi kierowca.

Wprowadzenie programu ma być odpowiedzią na rosnące ceny paliw, które są efektem napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.