Nicola wyszła z domu bez słowa kilka dni temu! Tajemnicze zniknięcie nastolatki

Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie poszukuje 16-letniej Nikoli Wiśniewskiej, która 13 marca 2024 r. około godziny 12:10 oddaliła się z ul. Stawowej w Bydgoszczy w nieznanym kierunku i do chwili obecnej brak z nią kontaktu.

Rysopis:

wzrost 165 cm,

waga 55 kg,

włosy długie ciemne do ramion,

nosi okulary.

W chwili zaginięcia poszukiwana ubrana była w jasną bluzę sportową z narzucaną czarną "włochatą" kamizelką, jasne jeansy z wydarciem na kolanie, jasne sportowe obuwie.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Błonie pod numerem telefonu 47-751-13-59 lub 112.

Gdzie jest Danuta Kubera - Saris?

Przypominamy, że policja prowadzi także poszukiwania 66-letniej Danuty. Jak udało się ustali, 21 lutego 2024 r. ostatni raz nawiązała kontakt z kuzynką w miejscu jej zamieszkania. Pani Danuta mieszka wraz z mężem na stałe w Holandii. W lutym tego roku przyjechała do Polski, aby sprzedać mieszkanie. Po załatwieniu tej sprawy miała powrócić do Holandii. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu, nie powróciła do miejsca zamieszkania. Więcej informacji na temat zaginięcia kobiety podajemy TUTAJ.

