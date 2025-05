Ogłosili zakaz wstępu do lasów! Problem jest poważny

Powierzchnia, która jest zaplanowana do zabiegów wynosi prawie 1250 hektarów. W związku z powyższym, na obszarze objętym zabiegami zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Obowiązuje on od 7 do 24 maja 2025 roku - wyjaśniła dziennikarce Radia ESKA Toruń Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.