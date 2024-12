Najlepsze życzenia!

Piękny jubileusz pani Kunegundy! Seniorka z Barcina świętowała 101. urodziny

Kunegunda Gajewska, która w tym roku z dumą świętowała swoje 101. urodziny, urodziła się 8 grudnia 1923 roku w Barcinie, w powiecie żnińskim. Jej życie to niezwykła opowieść o sile, determinacji i miłości do życia, mimo wielu przeciwności losu. Wczesne lata jej życia naznaczyło trudne dzieciństwo, a wojna zmusiła ją do przesiedleń, które jednak nie zdołały odebrać jej wewnętrznej radości i energii.