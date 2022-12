25-latek z Bydgoszczy tankował do pełna na stacjci i uciekał! Był pewien, że nigdy nie wpadnie

70-letni Piotr zniknął w tajemniczych okolicznościach! Policja z Bydgoszczy przerywa poszukiwania

Policjanci ze Śródmieścia odwołują komunikat dotyczący zaginionego 70-letniego Piotra z Osielska. - W piątek, 23 grudnia zakończyliśmy poszukiwania mężczyzny z uwagi na jego odnalezienie. Zaginiony został odnaleziony przez policjantów cały i zdrowy - wyjaśnia nam kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

Przypomnijmy - 70-latek opuścił miejsce zamieszkania w czwartek, 22 grudnia 2022 r. i udał się w nieznanym kierunku. Mundurowi potraktowali sprawę bardzo poważnie, ponieważ ustalono, że Piotr może mieć problemy z orientacją co do czasu i miejsca.

Gdzie jest Kacper Kwiatkowski?

Przypominamy, że bydgoska policja poszukuje także Kacpra Kwiatkowskiego, który 20 grudnia 2022 r. wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Okrzei do szkoły przy ul. Powstańców Wielkopolskich, gdzie jednak nie dotarł i do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

To kolejne zaginięcie 17-latka w ostatnim czasie. 12 grudnia wyszedł z domu i także długo nie wracał. Na szczęście po kilku dniach, policja zakończyła jego poszukiwania, ponieważ chłopak się odnalazł.

Sonda Czy kiedykolwiek angażowałeś/aś się w poszukiwania zaginionej osoby? Tak Nie