Kacper, gdzie jesteś? Rodzina rozpaczliwie szuka zaginionego 17-latka

Kacper zniknął po raz kolejny! 17-latka szuka Bydgoska policja

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie poszukuje Kacpra Kwiatkowskiego, który 20 grudnia 2022 r. wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Okrzei do szkoły przy ul. Powstańców Wielkopolskich, gdzie jednak nie dotarł i do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

To kolejne zaginięcie 17-latka w ostatnim czasie. 12 grudnia wyszedł z domu i także długo nie wracał. Na szczęście po kilku dniach, policja zakończyła jego poszukiwania, ponieważ chłopak się odnalazł.

Rysopis:

wzrost około 175 cm,

waga około 80 kg,

szczupłej budowy ciała,

włosy proste, krótkie koloru ciemny blond,

nos prosty,

uszy normalne,

przylegające.

W chwili zaginięcia Kacper ubrany był w czarne spodnie dresowe, czarną koszulkę T-shirt, czarną kurtkę puchową, czarne buty sportowe marki NIKE z białą podeszwą, szary plecak, czarną saszetkę przez ramię z białym napisem NIKE.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z Dyżurnym KP Bydgoszcz-Błonie pod numerem telefonu 47-751-13-59 lub 112.

Policja wciąż szuka Danuty Kawlat

Przypominamy, że policjanci wciąż prowadzą poszukiwania innej mieszkanki Bydgoszczy. Komisariat Policji w Fordonie szuka Danuty Kalwat, która 5 grudnia 2022 r. około godziny 19:00 wyszła z domu przy ul. Szelburg-Zarembiny, by wyrzucić śmieci i do chwili obecnej do niego nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Więcej na temat zaginięcia 68-latki piszemy w tym tekście: Wyszła wyrzucić śmieci i już nigdy nie wróciła. Co się stało z Danutą Kalwat?

