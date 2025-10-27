Polacy masowo tracili pieniądze! Złodzieje uderzyli w bankomaty Santandera w całym kraju

Według informacji przekazanych przez Radio Eska, Santander zidentyfikował nieuprawnione wypłaty ze swoich bankomatów w kilku miastach w całej Polsce. Zgłoszenia napływają zarówno od klientów indywidualnych, jak i osób działających w imieniu poszkodowanych. Najwięcej przypadków zanotowano w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie lokalne jednostki policji przyjęły już ponad 70 zawiadomień.

Zobacz: Afera w Santanderze! Setki klientów straciły pieniądze z kont

- Jeśli jesteś poszkodowany w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą dowód osobisty, numer rachunku w banku i, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji – mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Funkcjonariusze spodziewają się kolejnych zgłoszeń od osób, które padły ofiarą kradzieży środków.

Policja podkreśla, że wszystkie zawiadomienia dotyczą klientów tego samego banku i dotyczą nieuprawnionych wypłat indywidualnych osób. Jak dodaje Chlebicz: „Policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku i w związku z tym trwa analiza zgłoszeń, a także tego, z jakiego rodzaju przestępstwa mamy do czynienia.”

Bank Santander zapewnia swoich klientów, że skradzione środki zostaną zwrócone, a jednocześnie prowadzi własne dochodzenie w tej sprawie. Pracownicy banku podejrzewają, że sprawcy mogli zamontować nakładki na bankomatach współpracujących z instytucją, co pozwoliło im na nieuprawnione pobranie pieniędzy z kont klientów.

Sprawa trafi do prokuratury, a policja apeluje o ostrożność przy korzystaniu z bankomatów i o zgłaszanie każdej podejrzanej transakcji. Z danych, jakie zebrało Radio Eska, wynika, że problem dotyczy coraz większej liczby osób, dlatego instytucje finansowe oraz służby bezpieczeństwa apelują do klientów o uważne monitorowanie swoich kont oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.

Eksperci przypominają, że nakładki na bankomatach to coraz częstsza metoda przestępców, polegająca na instalowaniu dodatkowych urządzeń do odczytu kart i haseł, które pozwalają im na szybkie przechwycenie środków z kont klientów.

Klienci powinni także korzystać z bankomatów w dobrze oświetlonych miejscach, sprawdzać urządzenia przed włożeniem karty i regularnie kontrolować historię transakcji.