Polacy masowo tracili pieniądze! Złodzieje uderzyli w bankomaty Santandera w całym kraju

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2025-10-27 9:06

Coraz więcej klientów zgłasza się na policję w związku z nieuprawnionymi wypłatami ze swoich kont w banku Santander. Sprawa dotyczy m.in. Krakowa, Warszawy, Łodzi i Wrocławia, a najwięcej zgłoszeń pochodzi z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Policja w Bydgoszczy przyjęła już ponad 70 zawiadomień.

banki/bankomaty

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

Według informacji przekazanych przez Radio Eska, Santander zidentyfikował nieuprawnione wypłaty ze swoich bankomatów w kilku miastach w całej Polsce. Zgłoszenia napływają zarówno od klientów indywidualnych, jak i osób działających w imieniu poszkodowanych. Najwięcej przypadków zanotowano w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie lokalne jednostki policji przyjęły już ponad 70 zawiadomień.

Zobacz: Afera w Santanderze! Setki klientów straciły pieniądze z kont

- Jeśli jesteś poszkodowany w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą dowód osobisty, numer rachunku w banku i, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji – mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.

Funkcjonariusze spodziewają się kolejnych zgłoszeń od osób, które padły ofiarą kradzieży środków.

Polecany artykuł:

Znamy wstępną przyczynę śmierci 47-latka! Mężczyzna zmarł po interwencji policji

Policja podkreśla, że wszystkie zawiadomienia dotyczą klientów tego samego banku i dotyczą nieuprawnionych wypłat indywidualnych osób. Jak dodaje Chlebicz:

Policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku i w związku z tym trwa analiza zgłoszeń, a także tego, z jakiego rodzaju przestępstwa mamy do czynienia.”

Bank Santander zapewnia swoich klientów, że skradzione środki zostaną zwrócone, a jednocześnie prowadzi własne dochodzenie w tej sprawie. Pracownicy banku podejrzewają, że sprawcy mogli zamontować nakładki na bankomatach współpracujących z instytucją, co pozwoliło im na nieuprawnione pobranie pieniędzy z kont klientów.

Sprawa trafi do prokuratury, a policja apeluje o ostrożność przy korzystaniu z bankomatów i o zgłaszanie każdej podejrzanej transakcji. Z danych, jakie zebrało Radio Eska, wynika, że problem dotyczy coraz większej liczby osób, dlatego instytucje finansowe oraz służby bezpieczeństwa apelują do klientów o uważne monitorowanie swoich kont oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.

Eksperci przypominają, że nakładki na bankomatach to coraz częstsza metoda przestępców, polegająca na instalowaniu dodatkowych urządzeń do odczytu kart i haseł, które pozwalają im na szybkie przechwycenie środków z kont klientów.

Klienci powinni także korzystać z bankomatów w dobrze oświetlonych miejscach, sprawdzać urządzenia przed włożeniem karty i regularnie kontrolować historię transakcji.

Świętokrzyskie. Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do bankomatu w Zagnańsku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki