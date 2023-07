Policja przerywa poszukiwania 66-letniej Marzeny! Jest przełom w sprawie [ZDJĘCIA]

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny został powiadomiony przez rodzinę, że 66-letnia Marzena wyszła z miejsca zamieszkania 27 lipca 2023 r. z zamiarem udania się do syna mieszkającego w Fordonie. Kobieta jednak nigdy tam nie dotarła... Mundurowi priorytetowo potraktowali to zgłoszenie i przystąpili do działań. Rodzina zaginionej przekazała także, że bydgoszczanka ma problemy z orientacją w terenie, co jeszcze bardziej ich niepokoiło.

Informacja o zaginięciu Marzeny pojawiła się także we wszystkich lokalnych serwisach informacyjnych. Przełom nadszedł do kilkudziesięciu godzinach. Służby zaangażowane w poszukiwania Małgorzaty oficjalnie zakończyły jej poszukiwania. - Kobieta została odnaleziona i oddana pod opiekę medykom - wyjaśnia nam kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

