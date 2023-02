Policyjny dron poluje na pieszych. Zanim złamiesz przepisy, lepiej spójrz w górę!

Sandra od kilku dni nie daje znaku życia! Co się stało z 17-letnią bydgoszczanką?

Bydgoscy piesi w oku policyjnego drona

Działania przeprowadzone w dniach 31 stycznia - 12 lutego 2023 r. miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego i eliminowanie ich nieprawidłowych i niebezpiecznych zachowań. W ramach działań policjanci przyglądali się "niechronionym uczestnikom", czy nie łamią przepisów ruchu drogowego.

- Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę w odniesieniu do pieszych to głównie przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, ale również chodzenie nieprawidłową stroną drogi, brak elementów odblaskowych i inne - wyjaśnia rzecznik bydgoskiej policji.

Zatrważające wyniki policyjnej kontroli

Funkcjonariusze w minioną środę (8l lutego) i czwartek (9 lutego) wykorzystali do działań policyjnego drona. Przy jego pomocy obserwowali zachowania pieszych na ulicy Solskiego, a następnego dnia na ulicy Skłodowskiej- Curie w Bydgoszczy. Natomiast w miniony piątek (10 lutego) na ulicy Glinki kontrolowali te aspekty przy pomocy mobilnego centrum monitoringu.

Podczas dwutygodniowych działań policjanci z ruchu drogowego bydgoskiej komendy oraz z podległych komisariatów ujawnili 868 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Ponad połowa z nich związana była z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym - 442 przypadki czy niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej - 118 pieszych.