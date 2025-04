Wyszła z domu w święta i już nie wróciła. Co się stało z 14-letnią Sandrą?

Zwolnienia pracowników w Polsce

Ostatnie miesiące przynoszą niepokojące sygnały z polskiej gospodarki - po okresie stabilizacji i wzrostu zatrudnienia, coraz więcej firm ogłasza zwolnienia grupowe lub redukcje etatów. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Całkiem niedawno pisaliśmy już o masowych zwolnieniach w sieci sklepów Carrefour czy o redukcji etatów w poczcie polskiej. Jak widać więc, sytuacja nie przedstawia się kolorowo i niestety nie mamy dobrych wieści, bowiem okazuje się, że do zwolnień dołączą kolejna firma w naszym kraju.

Gigant IT szykuje się do redukcji etatów. Kolejni pracownicy na bruk?

Jedna z największych firm technologicznych działających w Polsce staje przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji kadrowych. W bydgoskim oddziale Atos będącym ważnym pracodawcą w regionie atmosfera jest iście napięta. Zapowiedziana reorganizacja firmy wywołała bowiem obawy o zwolnienia, które według doniesień mogą dotknąć nawet 200 osób. Z informacji przekazanych przez Gazetę Pomorską wynika jednak, że oficjalnie do końca kwietnia 2025 roku pracę stracić ma 58 osób.

Co się dzieje z firmą Atos?

Branża IT mimo swojego postępu zmaga się z wyzwaniami takimi jak rosnąca konkurencja, spowolnienie gospodarcze, automatyzacja i zmieniające się oczekiwania klientów. To między innymi te kwestie mają wpływ na decyzję o zwolnieniach, lecz nie tylko. Jak mówił Robert Wichłacz, prezes Atos Poland decyzje o redukcji etatów, choć trudne, są przemyślane i mają zabezpieczyć przyszłość firmy, a także są podejmowane zgodnie z prawem i we współpracy z partnerami społecznymi.

W ramach działań globalnych, wprowadzono reorganizację struktur w Grupie Atos, co wiąże się z trudnymi, ale niezbędnymi decyzjami dotyczącymi dopasowania stanu zatrudnienia do zmieniającego się globalnego rynku usług IT - relacjonował Robert Wichłacz, prezes Atos Poland portalowi Money.pl.

