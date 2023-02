Poszukiwany listem wpadł podczas kontroli w Bydgoszczy! To nie koniec jego kłopotów

Bydgoszcz: Policja zatrzymała ściganego mężczyznę

Wszystko wydarzyło się w minioną niedzielę (5 lutego) tuż przed 21:00. Wówczas dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że mostem fordońskim porusza się mazda, a kierujący nią nie potrafi utrzymać prostego toru jazdy. Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego, którzy w Ostromecku zatrzymali auto do kontroli drogowej.

- Zaczęło się od podania fałszywych danych. W ten sposób jednak mężczyzna nie zdołał zwieźć policjantów. Szybko okazało się, że 43-latek z powiatu olsztyńskiego ma cały katalog przewinień na sumieniu. Ustalenie, a następnie sprawdzenie jego faktycznych danych w policyjnych systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Biskupcu, gdyż ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności za uprzednio popełnione przestępstwa - wyjaśnia rzecznik KWP w Bydgoszczy.

Ponadto nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. To jednak nie koniec. Podczas kontroli policjanci ujawnili przy nim woreczek z białym proszkiem. Przeprowadzone wstępne badanie laboratoryjne potwierdziło, że było to blisko 50 gramów amfetaminy. W związku z podejrzeniem, że 43-latek kierował pojazdem pod wpływem zabronionych środków został przewieziony do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań, a następnie do policyjnego aresztu.

We wtorek (6 lutego) mieszkaniec województwa warmińsko- mazurskiego usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających, kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz podanie danych osobowych innej osoby. Jeśli badanie krwi potwierdzi obecność zabronionych substancji w jego organizmie to odpowie również za kierowanie pojazdem pod ich wpływem.

