i Autor: Ania Gołata

Kierowca poszukiwany

Potrącił 16-latka w Bydgoszczy i nawet się nie zatrzymał! Policja prosi o pomoc

ago 12:32

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. To tam nieznany do tej pory kierowca potrącił 16-latka na przejściu dla pieszych i uciekł. - Wszyscy, którzy byli świadkami zdarzenia, bądź posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat, proszeni są o kontakt - apeluje bydgoska policja.