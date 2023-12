i Autor: pixabay.com Kierowca seata jechał za karetką „korytarzem życia”. Został dotkliwie ukarany

Potrącił 19-latka i uciekł z piskiem opon! Policja ze Świecia poszukuje świadków

Groźne zdarzenia na drogach Kujaw i Pomorza. Policjanci ze Świecia wyjaśniają okoliczności potrącania, do którego doszło 11 grudnia br. w Sulnowie (powiat świecki). To tam nieznane aut potrąciło pieszego, przechodzącego przez przejście dla pieszych. 19-letni mężczyzna trafił do szpitala, natomiast kierowca uciekł!