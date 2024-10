Potworna czołówka. Sprawca z zarzutem usiłowania zabójstwa!

co na to wierni?

Potworna czołówka pod Bydgoszczą. Z samochodów niewiele zostało. Policja: kierowca zrobił to celowo

Wstrząsający wypadek miał miejsce w poniedziałek (14 października) na drodze krajowej nr 25. Około godziny 12.15 do bydgoskiej policji zadzwonili świadkowie zdarzenia. Na miejsce pilnie ruszyły wszystkie służby: straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. – Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynikało, że kierujący vw passatem, z nieznanych przyczyn, zjechał na pas ruchu dla kierunku przeciwnego i tam zderzył się czołowo z nadjeżdżającym mercedesem. Wszystkie osoby podróżujące tymi autami zostały przewiezione do bydgoskich szpitali – kierująca oraz nastoletnia pasażerka mercedesa oraz kierowca i pasażerka vw passata – poinformował zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Sprawa trafiła do prokuratury. Ustalenia śledczych są porażające. W środę (16 października) kierowca passata usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa! Z ustaleń policji wynika, że celowo wjechał w mercedesa. Jak donosi Gazeta Wyborcza, 22-letni mężczyzna z passata podczas jazdy pokłócił się z pasażerką, swoją dziewczyną. Kobieta namawiała swojego chłopaka do wyjazdu do pracy za granicę. Zirytowała go tym tak bardzo, że gwałtownie skręcił, celowo uderzając w inne auto. Trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.