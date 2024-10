brutalna zbrodnia!

Policyjna psycholog została uduszona przez byłego męża! Potem zakopał jej ciało w garażu

Agnieszka S., policyjna psycholog, która na co dzień pracowała w Komedzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zginęła z rąk byłego męża. Koleżanki i koledzy z jednostki długo nie mogli pogodzić się z tym, co spotkało kobietę... - Będzie nam Ciebie brakowało! - napisali na stronie internetowej jednostki krótko po śmierci Agnieszki. Jak doszło do tragedii? Szczegóły do dziś mrożą krew w żyłach!