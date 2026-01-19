Pożar zabrał mu samochód, ale nie nadzieję. Bydgoszczanie ruszyli z pomocą

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-19 11:14

Pan Janusz, który z powodu kryzysu bezdomności mieszkał w swoim samochodzie, w niedzielę, 18 stycznia stracił swój tymczasowy dom w pożarze. Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców starszy mężczyzna nie pozostanie na lodzie.

Autor: zrzutka.pl/ Materiały prasowe
Bydgoszczan poruszyła historia pana Janusza, który ze względu na trudną sytuację życiową zmuszony był pomieszkiwać w swoim samochodzie. Jak informuje policja, w niedzielę, 18 stycznia około godziny 9.30 auto spłonęło na parkingu przy ul. Boya-Żeleńskiego. Ogień strawił również przyczepę należącą do mężczyzny, a bok zaparkowanego obok fiata ducato uległ nadpaleniu.

Wiadomo, że 66-latek dogrzewał się gazem, ale tak naprawdę nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest by pomóc panu Januszowi w zakupie może innego auta ,może kempingu a może wynajęciu pokoju lub mieszkania i pomocy w wyjściu z bezdomności. Pan Janusz zgodził się sobie pomóc i to jest wielki krok na na przód - czytamy na stronie zbiórki.

Radio PiK podaje, że natychmiast zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla pana Janusza. Marcin Jankowski, inicjator akcji, przekazał znakomite informacje!

„Nasz znajomy, który jest właścicielem jednego z komisów w Bydgoszczy, postanowił go przekazać. Auto zatankujemy, aby pan Janusz mógł się w nim ogrzać”.

Zbiórka wciąż trwa, a jak dodaje Jankowski: „Jeśli uda się uzbierać większą kwotę, to może uda się kupić jakiegoś kampera lub przyczepkę campingową, aby mężczyzna zamieszkał w miarę godnych warunkach”.

Do tej pory mieszkańcy wpłacili już ponad 5 600 zł. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Bydgoszczanie pokazali, że w trudnych chwilach potrafią stanąć przy potrzebujących i przywrócić nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

