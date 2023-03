Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej idzie pełną parą! [ZDJĘCIA]

Bydgoszcz: Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej idzie pełną parą

Wiadukt zachodni będzie prawie dokładnie taki sam, jak przebudowana przed dwoma laty konstrukcja po stronie cmentarza. Utworzy ją pomost podwieszony do łuków. Prace przy przyczółkach są już praktycznie zakończone.

- W ostatnich tygodniach przyjechały na plac budowy kolejne elementy pomostu, które są ze sobą scalane. Część obiektu została już nasunięta na tymczasowe podpory od strony północnej. Pozostał jeszcze odcinek nad samymi torami kolejowymi. Ta część prac jest jednak uzależniona od wyłączenia sieci trakcyjnej pod obiektem - wyjaśnia inwestor.

Na transport do Bydgoszczy czekają jeszcze łuki oraz najbardziej złożone elementy konstrukcji, jakimi są końcówki przęsła, przy których zamocowane zostaną łuki nośne. W tych elementach wykonawca zainstaluje też urządzenia dylatacyjne, które w środę z Niemiec przyjechały do zakładu produkcyjnego w Kielcach. Będą to takie same urządzenia o kształcie fali, które zostały wykorzystane na wiadukcie w ciągu ul. Wojska Polskiego, charakteryzujące się właściwościami tłumiącymi hałas. Ostatnim ważnym elementem będzie montaż łuków. Prace będą wykonywane z użyciem ogromnego dźwigu.

Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego. Inwestycja kosztuje 29 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w tym roku.

