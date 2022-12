Nie dotarł do szkoły



Budowa wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej w Bydgoszczy. Zakończono ważny etap

Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.

To już kolejne prace budowlane w tym miejscu. - Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta - wyjaśnia ZDMiKP.

Długość gwarancji to 15 lat. Wartość zadania to prawie 30 mln zł.

Zobacz zdjęcia z budowy!