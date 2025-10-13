Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Chodzi o wojnę Izrael - Palestyna. Te słowa mrożą krew w żyłach

Krzysztof Jackowski przewiduje eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, w którym Izrael użyje nieznanej dotąd broni, co spotka się z potępieniem świata.

W odwecie zaatakują Izrael dwa kraje, a na świecie rozpocznie się dyskusja o potrzebie istnienia tego państwa.

Jackowski przewiduje zniknięcie premiera Izraela Binjamina Netanjahu, sugerując ucieczkę lub zamordowanie.

Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy polski jasnowidz z Człuchowa, przedstawił kolejną swoją wstrząsającą wizję. W rozmowie z „Super Expressem” opisał dramatyczne wydarzenia, które – jak twierdzi – mają wkrótce rozegrać się na Bliskim Wschodzie. Według niego Izrael ma sięgnąć po broń, jakiej ludzkość jeszcze nie widziała.

Zobacz: Krzysztof Jackowski: „Będzie stan wojny. To plan z zewnątrz”. Jasnowidz z Człuchowa przeraża swoją wizją

– Nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie – mówi stanowczo Krzysztof Jackowski. – Strefa Gazy dosłownie została zmieciona z powierzchni ziemi. Izrael może wejść tam w każdej chwili, nawet na pieszo - dodał. Według jasnowidza z Człuchowa obecne wydarzenia to dopiero początek. – Tak naprawdę chodzi o Iran. Ten się zbroi. Izrael robi czystkę wokół siebie, aby nikt nie podrzucał mu bomb – tłumaczy Jackowski.

W swojej wizji widzi apokaliptyczne sceny. – Widzę ogromne słupy ognia. Izrael użyje takiej broni, której nikt do tej pory nie użył. Cały świat to potępi - wyjaśnił. To jednak nie koniec jego przerażających przepowiedni. – Dwa kraje w odwecie zaatakują Izrael. Na całym świecie zacznie się dyskusja, czy to państwo jest w ogóle potrzebne – mówi jasnowidz.

Jackowski twierdzi również, że w jego wizjach pojawia się premier Izraela. – Widzę zniknięcie Binjamina Netanjahu. Albo on ucieknie z Izraela, albo zostanie zamordowany – stwierdza.

Krzysztof Jackowski od lat uchodzi za jednego z najbardziej znanych polskich jasnowidzów. Zyskał rozgłos, gdy – jak sam mówi – przewidział światowy kryzys finansowy i upadek dużych banków. W Polsce zasłynął także wizjami dotyczącymi polityki. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi przepowiadał, że PiS nie wystawi własnego kandydata, a wybory wygra „człowiek silny znikąd” – co wielu uznało za trafną wizję.

Jego przepowiednie, choć często kontrowersyjne, niezmiennie elektryzują opinię publiczną. Teraz Jackowski po raz kolejny ostrzega przed konfliktem, który – jego zdaniem – może odmienić losy świata.