Przerażające sytuacje na pasach. Te nagranie budzą grozę!

Materiały wideo przesłane na policyjny kontakt „Stop Agresji Drogowej” doskonale obrazują, do jak niebezpiecznych zdarzeń dochodzi na bydgoskich przejściach dla pieszych. Zmotoryzowani, którzy za nic mają obowiązujące zasady i decydują się na ryzykowne manewry, tworzą realne zagrożenie przede wszystkim dla niechronionych uczestników ruchu.

Mundurowi stanowczo przypominają, że manewr wyprzedzania zarówno na pasach, jak i tuż przed nimi, jest surowo zakazany. Reguła ta nie dotyczy wyłącznie tych przejść, gdzie ruch regulowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo każda osoba za kierownicą ma obowiązek zachowania wyjątkowej czujności i ustąpienia drogi pieszemu, który już znajduje się na zebrze, lub dopiero na nią wkracza.

Policjanci z Bydgoszczy alarmują. Życie pieszych jest zagrożone

Stróże prawa dobitnie zaznaczają, że w momencie potrącenia przez auto, pieszy odnosi zazwyczaj bardzo poważne obrażenia. Z tego właśnie powodu absolutnie kluczowe jest to, aby prowadzący pojazdy redukowali prędkość zbliżając się do pasów, bacznie monitorowali sytuację na drodze i powstrzymywali się od ryzykownych działań.

Jeden moment brawurowej jazdy lub brak koncentracji mogą skończyć się dramatycznym w skutkach wypadkiem. Funkcjonariusze nieustannie proszą o zachowanie zdrowego rozsądku i stosowanie się do zasad ruchu drogowego.

Policja zachęca do reakcji. Każdy z nas może zgłosić niebezpieczne sytuacje. Mundurowi przypominają także, że wszelkie nagrania ukazujące naganne zachowania kierujących można wysyłać na specjalny adres e-mail akcji „Stop Agresji Drogowej”. Przesłane w ten sposób pliki wideo znacznie ułatwiają policjantom identyfikację sprawców wykroczeń, co wprost przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.