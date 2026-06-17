Przywiązali psa do drzewa w lesie. Czekała go powolna śmierć. Policja szuka właściciela

Do bulwersującego zdarzenia doszło we Fletnowie w gminie Dragacz. Jak informuje portal Extra Świecie, w lesie znaleziono psa rasy amstaff przywiązanego do drzewa. Zwierzę miało założony kaganiec, co uniemożliwiało mu nawet przegryzienie smyczy i próbę uwolnienia się.

Na psa przypadkowo natknęli się kobieta i mężczyzna, którzy natychmiast powiadomili służby.

Sprawa poruszyła mieszkańców okolicy. W sobotę, 13 czerwca zdjęcie psa opublikowała w mediach społecznościowych Dorota Krezymon, wójt gminy Dragacz, prosząc o pomoc w ustaleniu właściciela zwierzęcia.

Dzisiaj we Fletnowie policja znalazła przywiązanego w lesie psa 😢 Czy ktoś kojarzy właściciela? - napisała.

Później zamieściła również aktualizację.

Bardzo dziękuję za tak szeroki odzew na zamieszczony przeze mnie post. Zapewniam, że wszystkie otrzymane od Państwa informacje przekażę policji. Wierzę, że dzięki Waszej pomocy uda się ustalić sprawcę tego bestialskiego czynu. Będę Państwa informować - przekazała Dorota Krezymon.

Jak podaje Extra Świecie, pies trafił już do schroniska.

Amstaff przebywa obecnie w schronisku. Policja prowadzi czynności, które mają na celu ustalenie właściciela - mówi dziennikarzom portalu Extra Świecie kom. Joanna Tarkowska.

Policjanci prowadzą czynności w kierunku przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Osoby, które rozpoznają psa lub wiedzą, do kogo należał, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świeciu.