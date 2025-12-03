Rodzinny dom stanął w płomieniach. Przykry widok. „Nasze życie wywróciło się do góry nogami”

Anna Kisiel
2025-12-03 10:16

30 listopada dla jednej z rodzin stał się dniem, który na zawsze pozostanie w pamięci. Ich rodzinny dom – miejsce bezpieczeństwa i wspomnień – stanął w ogniu. Choć wszyscy ocaleli, budynek został poważnie zniszczony. Ruszyła zbiórka, która ma pomóc bliskim odbudować dach nad głową.

Dramat rozegrał się 30 listopada. Jak opisują bliscy na stronie szczytny-cel.pl, dom rodzinny, w którym mieszkają rodzice i brat Jakub, nagle stanął w płomieniach.

W naszym rodzinnym domu – miejscu, które od zawsze było dla nas bezpieczną przystanią – doszło do pożaru […] Najważniejsze jest to, że nikt nie ucierpiał. Wszyscy wyszli z tego cali. Ale od wczoraj nasze życie wywróciło się do góry nogami – czytamy w poruszającym opisie.

Ogień nie pozostawił złudzeń – szkody są ogromne. Zniszczeniu uległ dach, a wnętrze wymaga kapitalnego remontu. To nie są drobne naprawy, lecz walka o to, by dom znów nadawał się do życia. Rodzina podkreśla, że przed nimi długi czas ciężkiej pracy i ogromnych kosztów. – Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, z którymi uczymy się mierzyć od zera – piszą.

Dramat dodatkowo potęguje fakt, że wszystko wydarzyło się tuż przed świętami. Zamiast przygotowań, pachnącej choinki i rodzinnego ciepła jest kurz, niepewność i walka o odbudowę. – Dla nas te święta będą zupełnie inne. Zamiast radości przygotowań jest kurz, niepewność i myśl o tym, jak szybko uda się odbudować to, co zostało zniszczone w jednej chwili – zaznacza rodzina, dodając, że wierzą w „ludzką, cichą magię”, która przywraca nadzieję.

Na stronie szczytny-cel.pl ruszyła zbiórka, której celem jest wsparcie pogorzelców w odbudowie domu. Każdy gest – jak podkreślają – ma dla nich ogromne znaczenie. – Każde wsparcie, nawet najmniejsze, jest dla nas realną pomocą i wielką dawką siły – piszą, dziękując za wszystkie dobre myśli i słowa.

