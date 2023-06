i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, OSP Solec Kujawski Utknął

Dramat!

Rozpaczliwie wołał o pomoc, nikt nie reagował przez kilka godzin. Mężczyzna uwięziony na peronie!

Ta historia poruszyła wiele osób. Niepełnosprawny mężczyzna został uwięziony na peronie w Solcu Kujawskim. Powodem okazała się być niedziałająca winda. Zdezorientowany wołał o pomoc, jednak długo nikt go nie słyszał. Na szczęście znalazł się ktoś, kto wyciągnął do niego pomocną dłoń i na miejsce wezwał strażaków. Ci natychmiast przystąpili do działań.