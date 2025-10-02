Rzeźby i pomniki, które tworzą Bydgoszcz. Poznaj symbole miasta

Bydgoszcz to miasto o bogatej historii i zróżnicowanym dziedzictwie kulturowym, co znajduje odzwierciedlenie w przestrzeni publicznej. Bydgoskie rzeźby i pomniki nie tylko upamiętniają ważne postacie i wydarzenia, ale także stanowią istotny element estetyczny i tożsamościowy miasta.

Jedną z najbardziej oryginalnych rzeźb w Bydgoszczy jest "Przechodzący przez rzekę", zawieszony na linie nad Brdą tuż obok mostu Sulimy-Kamińskiego.

Rzeźba przedstawia młodego mężczyznę z przepaską na biodrach przechodzącego na linie rozpiętej nad rzeką. „Przechodzący przez rzekę” został odsłonięty 1 maja 2004 roku w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym miejscem na mapie bydgoskich pomników jest Łuczniczka, secesyjna rzeźba kobiety z łukiem, znajdująca się w parku Jana Kochanowskiego. Do symboli miasta należy również pomnik Kazimierza Wielkiego. Rzeźba, która przypomina o nadaniu w 1346 roku przez Kazimierza Wielkiego praw miejskich Bydgoszczy, przedstawia króla w zbroi siedzącego na koniu.

Do najbardziej charakterystycznych rzeźb i pomników w Bydgoszczy należą również odrestaurowana Fontanna Potop w parku Kazimierza Wielkiego, Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku czy Ławeczka Mariana Rejewskiego na ulicy Gdańskiej. Z kolei najstarszą zachowaną rzeźbą w Bydgoszczy jest pomnik św. Jana Nepomucena, znajdujący się przy Katedrze św. Marcina i Mikołaja.