Pani Jadwiga z Bydgoszczy nie zwalnia tempa! 100 lat życia i radość w każdym dniu

Pani Jadwiga Nowak przyszła na świat 24 września 1924 roku w Bydgoszczy. Od najmłodszych lat wyróżniała się doskonałą pamięcią, dociekliwością i nieustanną chęcią nauki. W czasie II wojny światowej aktywnie angażowała się w pomoc rannym żołnierzom, niosąc wsparcie w trudnych czasach okupacji. Po wojnie związała swoje zawodowe życie z koleją – przez 35 lat pracowała w strukturach PKP, najdłużej na stacji Bydgoszcz Główna, pozostawiając po sobie opinię rzetelnej i oddanej pracownicy.

Mimo licznych obowiązków zawodowych i rodzinnych, pani Jadwiga nigdy nie przestała się dokształcać. W dorosłym wieku zdobyła tytuł technika ekonomisty, a jej pasja do wiedzy i świata nie osłabła nawet po przejściu na emeryturę. Znana jest wśród najbliższych z ciepła, empatii i poczucia humoru, a jej energia i pogoda ducha budzą podziw.

Jak sama przyznaje, sekret długowieczności tkwi w ciekawości świata, aktywności i pozytywnym nastawieniu do życia. Pani Jadwiga wciąż interesuje się bieżącymi wydarzeniami, lubi spacery i nie rozstaje się z klasyką polskiej literatury. Uroczystość z okazji stulecia życia była pełna serdecznych życzeń od rodziny, przyjaciół i lokalnych władz. Marszałek województwa wręczył jubilatce medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, podkreślając jej wyjątkowe zasługi dla społeczności lokalnej i wzorową postawę obywatelską.

Sto lat pani Jadwigi to nie tylko imponujący wiek, ale również świadectwo radości życia, ciekawości świata i niesłabnącej aktywności. Jej historia jest inspiracją dla młodszych pokoleń, pokazując, że życie można przeżywać pełnią sił i z niegasnącym uśmiechem – niezależnie od metryki.