Sępólno Krajeńskie. 21-latek wykorzystał dziewczynkę

Internetowa znajomość skończyła się dla dziewczynki wykorzystaniem przez 21-letniego mieszkańca Sępólna Krajeńskiego. Poszkodowana to mieszkanka powiatu suwalskiego, która nie skończyła jeszcze 15. roku życia. W maju br. to jej rodzice jako pierwsi zgłosili wszystko tamtejszej policji, mówiąc, że kontakt z ich córką nawiązał nieznajomy mężczyzna.

Okazało się, że podejrzany z biegiem czasu zacieśniał kontakt z małoletnią i zmuszał do wysyłania filmów zdjęć, gdzie nie miała ubrań. Później groził, że jeśli nie będzie tego robiła, to opublikuje wszystko w internecie, tak by zobaczyli to jej znajomi. Dalsza część tekstu poniżej.

W wyniku podjętych działań suwalscy policjanci ustalili, że odpowiedzialnym za te działania jest 21-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajewskim weszli do jego mieszkania. Mężczyzna podczas zatrzymania był zaskoczony, jednakże spokojnie wykonywał polecenia policjantów. W trakcie przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli telefony i nośniki pamięci, które zostały przekazane do dalszych badań przez specjalistów. Czynności w tej sprawie są nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach

- poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

21-latek został zatrzymany i przewieziony do Suwałk, o czym mundurowi poinformowali we wtorek, 24 września. Usłyszał trzy zarzuty:

przechowywania treści pornograficznych;

dopuszczenia się innych czynności seksualnych z małoletnią poniżej 15. roku życia;

zmuszania do określonego zachowania.

Po decyzji sądu mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.