Smaki świata podbiły Bydgoszcz! Wyspa Młyńska tętniła kulinarnym życiem

Anna Kisiel
2025-09-15 12:40

Bydgoska Wyspa Młyńska w miniony weekend (19 - 21 września) zamieniła się w prawdziwą stolicę smaków z całego świata. Od Azji, przez Europę, aż po Amerykę – festiwale przyciągnęły smakoszy spragnionych nowych doznań kulinarnych.

Przez trzy dni mieszkańcy i turyści mieli okazję kosztować przysmaków przygotowywanych według tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na Wyspie Młyńskiej jednocześnie odbywały się trzy festiwale – Smaków Świata, Azjatycki oraz Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych – co sprawiło, że miejsce tętniło życiem od rana do późnego wieczora.

Wśród kulinarnych atrakcji dużą popularnością cieszyły się perskie pierogi bolani, okra z ryżem i pastą pomidorową oraz choreszt curry. Emocje wzbudzała również aromatyczna zupa perska i słodkie desery, takie jak owoce w czekoladzie. Nie brakowało fanów tureckiej baklawy, rachatłukum i chałwy, które znikały z talerzy w mgnieniu oka.

Nie mniej chętnie sięgano po pierożki baozi, gotowane na parze ciasto z różnorodnymi farszami – mięsnymi, warzywnymi i słodkimi pastami, które zachwycały puszystością i delikatnością. Swoich fanów zdobyły także gruzińskie wypieki, w tym aromatyczny chleb, który cieszył podniebienia osób poszukujących nowych smaków. Spore zainteresowanie wzbudzały również piwa rzemieślnicze o nietypowych smakach, a także inne regionalne napitki, które idealnie uzupełniały festiwalowe przysmaki.

Choć w piątek część odwiedzających głównie przyglądała się stoiskom, kalkulując wydatki, wielu zapowiedziało powrót w sobotę i niedzielę, by spróbować jeszcze więcej smaków i odkryć kulinarne inspiracje, których w ciągu dnia było naprawdę wiele. Festiwalowa atmosfera sprawiała, że Wyspa Młyńska wypełniła się rodzinami, grupami przyjaciół, a także osobami indywidualnie chcącymi spróbować egzotycznych specjałów i lokalnych produktów.

Festiwale trwały w sobotę od 12:00 do 21:00, a w niedzielę od 12:00 do 18:00, oferując odwiedzającym możliwość prawdziwej podróży kulinarnej przez kontynenty, nie ruszając się z Bydgoszczy.

Dla wielu uczestników była to okazja nie tylko do kosztowania wyjątkowych dań, ale również do spotkań z innymi smakoszami i wymiany doświadczeń kulinarnych.

