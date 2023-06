Stefania i Amelia znalazły pieniądze na ulicy! Ich zachowanie zaskoczyło niejednego

Bydgoszczanin skończył sto lat. Poznawać jego życie, to jak czytać dobrą, historyczną książkę [GALERIA]

Sytuacja miała miejsce przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Chodnikiem szły dwie 15-latki, które zwróciły uwagę na leżące pieniądze. Suma była spora, bo niemal 7 tys. zł. - Jedna z dziewczyn zadzwoniła natychmiast do mamy, a ta na policję i poinformowała o znalezisku. Na miejsce został skierowany patrol ze Śródmieścia, który zabezpieczył gotówkę. Następnie śródmiejscy policjanci dotarli do właściciela pieniędzy i poinformowali go o ich odnalezieniu - wyjaśnia rzecznik KMP w Bydgoszczy.

Okazuje się, że uczciwość i odpowiedzialność są nadal żywe. Tym bardziej cieszy taka postawa młodej części społeczeństwa.

W ramach uznania dla bezinteresownego i odpowiedzialnego postępowania nastolatek, Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy inspektor Witold Markiewicz zaprosił Stefanię i Amelię wraz z rodzicami do śródmiejskiego komisariatu, gdzie wspólnie ze swoim Pierwszym Zastępcą oraz Komendantem Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście podziękowali im za godną naśladowania postawę, przekazując słowa uznania i gratulacje. Dzięki reakcji Stefanii i Amelii pieniądze trafiły do właściciela, który nie krył wzruszenia podczas spotkania.

Zachowanie 15-latki z Bydgoszczy i jej rówieśniczki z Osielska jest prawdziwym wzorem godnym podziwu dla wszystkich. Ich uczciwość, odpowiedzialność i odwaga stanowią inspirację dla innych dzieci i dorosłych.

